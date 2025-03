Piantedosi: i centri albanesi possono diventare Cpr

Un nuovo decreto Albania per trasformare gli hotspot in Centri di permanenza per i rimpatri. La conferma arriva dal ministro dell'Interno. Per la prima volta Matteo Piantedosi parla ufficialmente del piano del governo: potrebbero avere un ruolo per rimpatriare i migranti irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia, rendendo così le nostre città più sicure, ribadisce il responsabile del Viminale.