Piano di Trump per Gaza, Hamas chiede più tempo

L'ultimatum di Trump a Hamas sta per scadere, ma gli islamisti chiedono più tempo. Dalla Casa Bianca dicono che il presidente americano stia fremendo, che sia pronto a concedere più giorni ma traccerà presto una nuova linea rossa. In queste ore i media arabi riportano le dichiarazioni di diversi esponenti di Hamas: alcuni parlano di accordo vicino, altri di un deal impossibile da raggiungere. Sono dichiarazioni contraddittorie che rispecchiano le divisioni all'interno del movimento islamista.