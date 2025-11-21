Piano di pace di Trump, Zelensky al bivio: "Perdere la dignità o l'alleato"

Kiev ha tempo fino al 27 novembre per sottoscrivere - almeno in parte - il piano di pace in 28 punti proposto da Washington ma redatto insieme a Mosca. E' l'ultimatum posto dal presidente Usa, Donald Trump, a Zelensky. Una scelta "difficilissima" tra perdere la dignità e perdere un "alleato chiave", ha ammesso il presidente ucraino in un messaggio alla nazione diffuso dopo un colloquio con i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. I tre Paesi europei stanno lavorando a una proposta alternativa e hanno ribadito il loro appello per una pace che non umili Kiev. Prevista nei prossimi giorni una telefonata tra Trump e Zelensky.