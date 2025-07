Piano carceri del governo: 2mila posti entro il 2026

Dopo il richiamo del Presidente della Repubblica, il governo accelera sul piano carceri che già entro la fine di luglio dovrebbe entrare nella fase operativa. Al via il progetto di 384 nuovi posti letto realizzati, entro la fine dell'anno, grazie all'ampliamento di nove istituti penitenziari. Una gara d'appalto già chiusa da 32 milioni. Ma è solo l'inizio di una serie di interventi, finanziati con il piano di ripresa e resilienza. Il grosso arriverà con l'utilizzo di caserme dismesse, ristrutturazioni e la realizzazione di moduli in calcestruzzo, che dovrebbe far crescere il numero dei posti disponibili di altre 4.000 unità. Il commissario straordinario per le carceri avrà a disposizione 250 milioni di euro. Il piano guarda anche in altre direzioni come quella della detenzione differenziata per i detenuti tossicodipendenti che da soli costituiscono circa un terzo della popolazione carceraria. Una particolare attenzione sarà rivolta ai detenuti che hanno un lavoro esterno e sono in semilibertà, quelli cioè che in carcere passano solo la notte. Nel decreto carceri sarà introdotto un albo delle comunità educanti che potrebbero accogliere per la reclusione domiciliare soggetti con specifici requisiti. Anche il decreto sicurezza introduce misure per favorire il lavoro e il reinserimento dei detenuti in aziende che potranno beneficiare dello sgravio contributivo al 95% se impiegano detenuti ammessi al lavoro esterno.