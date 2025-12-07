Piano anti-evasione, obiettivo 41 miliardi in tre anni

Pronto il piano anti-evasione dell'Agenzia delle Entrate. Tre gli obiettivi: recupero di 14 miliardi e 800 milioni nel prossimo anno, seguiti da altri 14 miliardi e 400 milioni nel 2027 e 12 miliardi e 3 nel 2028. Per un totale di 41 miliardi e mezzo nel giro di tre anni. Il cambio di strategia ha già cominciato a dare i suoi frutti: nei primi 10 mesi di quest'anno sono stati recuperati quasi 13 miliardi. Secondo il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, sono stati due i fattori determinanti: la fattura elettronica e lo split payment, cioè il meccanismo per cui a versare l'Iva è direttamente il soggetto che riceve la fattura.