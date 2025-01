Pescara, arrestate tre persone: sequestrato un chilo di cocaina

La guardia di finanza di Pescara ha arrestato tre giovani italiani e sequestrato 1 chilo di cocaina, che avrebbe fruttato sul mercato della droga circa 120mila euro. Durante un controllo uno dei tre, in evidente stato di agitazione, ha colpito al volto uno dei Finanzieri ed è fuggito. I militari hanno quindi effettuato perquisizioni in tre immobili a Pescara e uno a Montesilvano. In uno degli appartamenti a Pescara la Gdf ha trovato all’interno di un trolley nascosto in una scatola di cartone, diverse buste di cellophane, tutte contenenti cocaina per un totale di oltre 1 kg. Scoperte anche attrezzature per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione, oltre a 1.050 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.