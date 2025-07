Perugia, maxi sequestro di marijuana in una villa: trovate 69 piante in serra

La Guardia di Finanza di Perugia ha scoperto una serra di marijuana in una villa alla periferia sud della città. Sequestrate 69 piante alte circa un metro e mezzo, oltre a 9 grammi di sostanza già essiccata e un bilancino di precisione. Il raccolto, stimato in 5 kg di marijuana, avrebbe fruttato oltre 40mila euro sul mercato illecito. Il responsabile è stato denunciato alla Procura per violazione della normativa sugli stupefacenti.