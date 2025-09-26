Logo Tgcom24
lungo l'autostrada Puno-Moquegua

Perù, scontro tra due camion e un minibus sulle Ande: almeno 14 morti

Secondo quanto ricostruito il minibus si è scontrato prima con un camion parcheggiato sulla strada e poi con un altro mezzo pesante rimanendo intrappolato tra i due veicoli più grandi

26 Set 2025 - 11:50
Un grave incidente tra un minibus e due camion si è verificato lungo l'autostrada Puno-Moquegua, nelle Ande peruviane meridionali, causando la morte di almeno 14 persone. Tredici vittime erano a bordo del minivan, che trasportava i membri di un gruppo musicale boliviano diretto a Tacna dopo un'esibizione a Puno. La procura provinciale di Moquegua non ha ancora identificato tutti i corpi. Secondo le indagini preliminari, il minibus si è scontrato prima con un camion parcheggiato sulla strada e poi con un altro mezzo pesante rimanendo intrappolato tra i due veicoli più grandi. 

