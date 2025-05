Perù, proteste in piazza dopo l'omicidio del giornalista Raul Celis Lopez

A Iquitos, città nel cuore dell'Amazzonia peruviana, centinaia di cittadini sono scesi in strada per chiedere giustizia dopo l'assassinio del giornalista Raul Celis Lopez. Il 70enne, volto noto dell'emittente Radio Karibena e sempre in prima linea nelle denunce contro la criminalità nel suo Paese, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da sicari mentre si recava al lavoro a bordo di un mototaxi, intorno alle 5:30 del mattino. La notizia ha scosso profondamente l'opinione pubblica e la comunità dei media. Celis Lopez è il secondo giornalista peruviano assassinato dall’inizio dell'anno, un dato che alimenta l'allarme sulla crescente violenza contro gli operatori dell'informazione nel Paese. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno esposto cartelli con slogan a difesa della libertà di stampa e hanno chiesto un'indagine rapida e trasparente per individuare i responsabili.