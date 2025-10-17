Logo Tgcom24
ERA UN CANTANTE DI 32 ANNI

Perù, manifestante ucciso durante le proteste: la veglia a Lima

Le proteste sono iniziate un mese fa, con richieste di migliori pensioni e salari per i giovani, e si sono ampliate a includere il malcontento dei peruviani stanchi di criminalità, corruzione e decenni di disillusione nei confronti del governo

17 Ott 2025 - 10:58
00:44 

Centinaia di persone hanno partecipato a Lima, in Perù, alla veglia per ricordare il cantante hip-hop di 32 anni, Eduardo Ruíz, ucciso da un colpo d'arma da fuoco durante i disordini scoppiati nel corso di una manifestazione antigovernativa nella capitale. Il neo presidente del Perù, José Jeri, ha rifiutato di dimettersi dopo la morte del manifestante durante la massiccia protesta guidata da attivisti della Generazione Z che chiedevano le sue dimissioni. Secondo le autorità circa 100 persone sono rimaste ferite, tra cui 80 agenti di polizia e 10 giornalisti. Le proteste sono iniziate un mese fa, con richieste di migliori pensioni e salari per i giovani, e si sono ampliate a includere il malcontento dei peruviani stanchi di criminalità, corruzione e decenni di disillusione nei confronti del governo.