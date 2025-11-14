Logo Tgcom24
Mondo
Le immagini

Perù, inaugurata una statua di Papa Leone

A Chiclayo, dove il Pontefice è stato vescovo

14 Nov 2025 - 11:10
01:19 

In Perù, e precisamente a Chiclayo, dove Papa Leone è stato vescovo, è stata inaugurata una statua del Pontefice.

