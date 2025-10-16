Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
DIVERSI FERITI

Perù, in piazza migliaia di persone contro il governo: scontri e violenze a Lima

La protesta ha preso di mira il palazzo del Congresso con la polizia in tenuta antisommossa che ha respinto i manifestanti

16 Ott 2025 - 13:35
01:18 

Si è trasformata in una guerriglia con scontri tra manifestanti e polizia una protesta antigovernativa nella capitale del Perù, Lima. In migliaia sono scesi in piazza per chiedere le dimissioni del presidente ad interim José Jerí e dei membri del Congresso. La protesta, in particolare delle organizzazioni giovanili che si definiscono Generazione Z, ha preso di mira il palazzo del Congresso con la polizia in tenuta antisommossa che ha respinto i manifestanti: diversi i feriti fra le parti. L'ex presidente del Perù Dina Boluarte è stata destituita venerdì, dopo che i principali partiti in Parlamento hanno ritirato il loro sostegno sei mesi prima delle elezioni generali.