Tragedia sfiorata in Perù, durante uno spettacolo allestito in Plaza de Armas, a Huamachuco, nella provincia di Sánchez Carrión Redazione. In occasione di una festa scolastica, una banda mariachi e un gruppo di scolari si stavano esibendo quando il palco è crollato. Almeno 12 persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale.