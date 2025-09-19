Logo Tgcom24
IL NUOVO FILM

Per Leonardo DiCaprio... "Una battaglia dopo l'altra"

Il divo di Hollywood interpreta un"eroe imperfetto, appassionato"e persino comico

di Silvia Carrera
19 Set 2025 - 14:30
01:34 

Un eroe imperfetto, appassionato, e persino comico: un'altra sfida per lui, Leonardo DiCaprio. "Una battaglia dopo l'altra", l'ultimo film di Paul Thomas Anderson è un'esplosione di azione, sentimento e ironia. Una fotografia spietata dell'America raccontata in modo inaspettato, con un cast stellare che vede Benicio del Toro, Sean Penn e un protagonista irresistibile, umano e paranoico.

leonardo di caprio
cinema

