Per le strade di Roma con un divano sul monopattino: il video spopola sul web

Insolita scena a Roma, dove un uomo ha sfrecciato lungo la via Prenestina su un monopattino, trasportando con disinvoltura un divano a tre posti. Il tutto è avvenuto in pieno giorno e nel bel mezzo del traffico dell'ora di punta, all'altezza dell'incrocio con la circonvallazione Casilina. I passanti, increduli, non si sono lasciati sfuggire la scena e l'hanno ripresa con i loro smartphone. Il video, condiviso sui social, è diventato rapidamente virale, scatenando reazioni e commenti divertiti.