Pennsylvania, 50mila alberi di Natale messi all'asta

Nella campagna della Pennsylvania, a Mifflinburg, si è svolta una delle più grandi vendite stagionali degli Stati Uniti. Circa 50mila abeti sono stati messi all'asta durante l'evento annuale organizzato dalla Buffalo Valley Produce Auction. L'appuntamento, atteso da coltivatori e commercianti, segna l'inizio della stagione invernale e delle celebrazioni. Dalle prime ore del mattino, migliaia di alberi sono stati valutati e acquistati per essere distribuiti in tutto il Paese. Secondo la National Christmas Tree Association, nel 2023 sono stati venduti oltre 21 milioni di alberi coltivati in fattoria, con un prezzo medio di 75 dollari. Un dato che conferma la vitalità di una tradizione che unisce agricoltura, commercio e spirito festivo.