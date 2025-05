Peluche e giocattoli, la protesta della delegazione italiana al valico di Rafah

Peluche e giocattoli, simbolicamente lasciati per i bambini di Gaza al valico di Rafah: così la delegazione italiana (composta da parlamentari dell’intergruppo per la pace tra Palestina e Israele, europarlamentari, associazioni e Ong) ha voluto ricordare il blocco agli aiuti umanitari imposto da Israele alla Striscia di Gaza un segno al valico di Rafah. Centinaia i camion con acqua, cibo e medicine fermi in coda al confine con l’Egitto.