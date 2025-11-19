Pedone travolto da un filobus a Milano: avrebbe attraversato con il rosso

Un uomo di 52 anni è stato investito da un filobus di linea dell'Atm, l'azienda dei trasporti milanesi.Le sue condizioni sono gravi. È accaduto lunedì alle 11.55 in viale Jenner: l'uomo travolto è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda con un politrauma. Anche il conducente dell'autobus è stato portato sotto shock all'ospedale Fatebenefratelli. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Butti, all'altezza della moschea. Secondo le prime ricostruzioni, il 52enne avrebbe attraversato l'incrocio con il semaforo rosso