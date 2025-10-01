Pechino, festa per il 76esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese

Migliaia di persone si sono radunate in Piazza Tiananmen, a Pechino, per assistere alla solenne cerimonia dell'alzabandiera. L'evento ha segnato il 76esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. La cerimonia, un rito militare che si tiene ogni giorno all'alba, assume particolare importanza in date simboliche come il 1° ottobre, festa nazionale, e il Capodanno.