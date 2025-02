Pd, frizioni su guerra e Jobs act

I riformisti sono molto critici anche rispetto alle posizioni di Schlein in politica estera, molto più vicine a quelle di Conte e dei 5 Stelle: "Non siamo con Trump e il suo finto pacifismo e non siamo con l'Europa per continuare la guerra - dice Schlein -, siamo per un'Europa diversa, unita e protagonista per costruire la pace giusta". Affermazioni che hanno sottolineato la spaccatura e provocato la reazione dell'ala riformista: "Non è stata l'Unione a voler continuare la guerra - replica Pina Picierno - è sempre stato Putin a rifiutare il dialogo".