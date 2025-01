Paura sulla Circumvesuviana: tifosi del Sorrento assaliti con sassi e fumogeni

Momenti di tensione e paura alla stazione della Circumvesuviana di via Nocera, a Castellammare di Stabia. Intorno alle 20:10 di domenica, alcune decine di persone con il volto coperto hanno lanciato pietre, bastoni, bottiglie e fumogeni contro i finestrini del treno, provocando danni alla struttura e panico tra i passeggeri. A bordo del convoglio viaggiava un gruppo di tifosi del Sorrento, reduce dalla vittoria per 2-0 contro la Turris, in una partita del campionato di serie C. Almeno due persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.