Paura in volo, batteria al litio prende fuoco su un aereo Air China

Momenti di panico a bordo di un volo Air China da Hangzhou a Incheon: una batteria al litio contenuta nel bagaglio a mano di un passeggero ha preso fuoco nel vano sopra i sedili. Le fiamme hanno generato paura tra i presenti, subito assistiti dall'equipaggio. L'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Shanghai. Nessun ferito, come confermato dalla compagnia, che ha spiegato di aver seguito le procedure previste in casi simili.