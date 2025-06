Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la zona di Marmaris, nella provincia di Mugla, nel sudovest della Turchia. Due persone sono morte e per 69 si è resa necessaria l'assistenza medica. Secondo il resoconto ufficiale, per paura, avrebbero cercato di mettersi in salvo saltando da piani alti.