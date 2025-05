Paura in Oklahoma, fulmine colpisce in pieno un'auto della polizia

Un fulmine ha colpito in pieno un'auto della polizia a Newcastle, in Oklahoma. Fortunatamente, la vettura era parcheggiata e a bordo non c'era nessuno. La scena è stata catturata dalle immagini di sicurezza di un parcheggio: nel video si sente il boato, mentre il fulmine colpisce l'auto scatenando un piccolo incendio. I servizi di emergenza della città hanno confermato che nessuno è rimasto ferito.