a 7 miglia dalla costa

Paura in mare a Formentera, yacht va a fuoco e affonda

A bordo c'erano sette membri dell'equipaggio: tutti sono stati messi in salvo

12 Ago 2025 - 15:49
00:17 

Momenti di paura a largo di Formentera, dove un incendio è divampato a bordo di uno yacht privato, a circa 7,3 miglia dalla costa sud-ovest di Punta Gavina. Le fiamme, propagatesi rapidamente, hanno completamente distrutto l’imbarcazione, che alla fine è affondata, secondo quanto riferito dal Maritime Rescue. A bordo c’erano sette membri dell'equipaggio: tutti sono stati messi in salvo grazie al tempestivo intervento della guardia costiera, che li ha recuperati e portati in sicurezza.

