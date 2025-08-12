Paura in mare a Formentera, yacht va a fuoco e affonda

Momenti di paura a largo di Formentera, dove un incendio è divampato a bordo di uno yacht privato, a circa 7,3 miglia dalla costa sud-ovest di Punta Gavina. Le fiamme, propagatesi rapidamente, hanno completamente distrutto l’imbarcazione, che alla fine è affondata, secondo quanto riferito dal Maritime Rescue. A bordo c’erano sette membri dell'equipaggio: tutti sono stati messi in salvo grazie al tempestivo intervento della guardia costiera, che li ha recuperati e portati in sicurezza.