Paura in autostrada, auto contromano sulla Torino-Milano: le immagini shock

Momenti di terrore sull’autostrada Torino-Milano, dove un'auto ha percorso diversi metri contromano tra le uscite di Rondissone e Chivasso Est, sfiorando lo scontro frontale con una famiglia. L’episodio è avvenuto sabato 8 novembre, e le immagini, riprese da una dashcam, sono state condivise sui social. "Vi dico solo che ci siamo spaventati tantissimo. Abbiamo chiamato subito il 112", ha scritto l'uomo alla guida dall'auto che per pochissimo è riuscita a evitare l'impatto. Nessuno è rimasto ferito,