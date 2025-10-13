Paura a Procida: auto si ribalta mentre scende dal traghetto

Momenti di paura al porto di Procida. Una macchina si è completamente ribaltata mentre stava scendendo a causa del repentino abbassamento del portellone. A bordo dell'auto c'erano tre persone che sono rimaste lievemente ferite. A causa di un movimento anomalo del traghetto il portellone, infatti, è scivolato all’improvviso verso il basso, facendo perdere il controllo all’auto su cui viaggiavano tre persone, due adulti e un bambino.