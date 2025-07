Paura a Los Angeles, auto sulla folla: decine di feriti

Paura a Los Angeles, dove una macchina ha investito i passanti fuori da un locale di East Hollywood ferendo almeno una trentina di persone. I vigili del fuoco riferiscono che di queste almeno 5 sono in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto su Santa Monica Boulevard. L'autista della vettura che è finita sulla folla è stato colpito da un colpo di arma da fuoco dopo l'incidente ed è stato portato in ospedale e operato. La dinamica dell'investimento non è ancora chiara.