svelato il sesso del bebè

Paulo Dybala diventa papà, Oriana Sabatini è incinta

A poco più di un anno dal matrimonio del calciatore e della modella celebrato a Buenos Aires

01 Ott 2025 - 12:35
00:44 

“Primo post di noi tre” scrivono Paulo Dybala e Oriana Sabatini annunciando con un video che diventeranno genitori. La modella e il calciatore, a poco più di un anno dal matrimonio celebrato a Buenos Aires, sono in dolce attesa di una femminuccia che arriverà a febbraio 2026 e scoppiano di felicità. Attraverso i loro profili Instagram, Dybala e la Sabatini hanno pubblicato un video dell’ecografia che mostra il battito della loro bimba.

