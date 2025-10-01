Paulo Dybala diventa papà, Oriana Sabatini è incinta

“Primo post di noi tre” scrivono Paulo Dybala e Oriana Sabatini annunciando con un video che diventeranno genitori. La modella e il calciatore, a poco più di un anno dal matrimonio celebrato a Buenos Aires, sono in dolce attesa di una femminuccia che arriverà a febbraio 2026 e scoppiano di felicità. Attraverso i loro profili Instagram, Dybala e la Sabatini hanno pubblicato un video dell’ecografia che mostra il battito della loro bimba.