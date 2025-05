Patrick Zaki, lo sfogo online: "Ecco tutti i messaggi di odio che ricevo sui social"

Patrick Zaki ha condiviso i messaggi di odio che riceve ogni giorno sui social. L’attivista, arrestato e detenuto per mesi in Egitto mentre era studente all'Università di Bologna, ha voluto mostrare alcuni dei messaggi che riceve ogni giorno: “Torna al tuo Paese”, “Terrorista”, “Qui non sei il benvenuto”. Commentando il video, ha scritto: “Questa è discorso d’odio. E non riguarda solo me — è un sistema costruito per colpire persone con background migratorio, arabi, persone razzializzate, musulmani e chiunque osi parlare”. Ma nonostante tutto, Zaki sottolinea anche un'altra verità: “Quando entro in scuole, partecipo a festival ed eventi — vedo tutt’altro: persone che ascoltano. Che accolgono. Che rispettano”.