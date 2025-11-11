Passeggeri nervosi prima del decollo, il pilota li rassicura... parlando del gelato

Un volo della Delta Airlines è passato da momento di tensione a scena di commozione grazie al messaggio del pilota ai passeggeri preoccupati per la sicurezza. Negli Stati Uniti, la crisi e il blocco del governo hanno aggravato la carenza di controllori di volo, alimentando nervosismo tra chi doveva partire. Il comandante, prendendo il microfono, ha scelto di rassicurare tutti con un tocco personale: "Mia figlia ha imparato a dire la parola gelato prima che io partissi per questo viaggio e mi ha fatto promettere di portarglielo al mio ritorno. Niente, assolutamente niente, di pericoloso si metterà tra me, quel gelato e quella bambina". In cabina è calato il silenzio. Poi sono arrivati sorrisi, sguardi di sollievo e persino qualche applauso. Il video, condiviso sui social, mostra il comandante mentre parla con calma e sicurezza, trasformando la paura in fiducia. Un momento di umanità che ha toccato milioni di persone in rete.