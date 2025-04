Pasqua, migranti partecipano alla preghiera al confine tra Messico e Stati Uniti

I migranti a Tijuana, al confine del Messico con gli Stati Uniti, ascoltano le preghiere e si lavano i piedi nell'ambito delle celebrazioni della Settimana Santa tre giorni prima di Pasqua. Durante l'evento, organizzato dalla Coalizione per la Difesa dei Migranti, un migrante honduregno esorta gli Stati Uniti a "far attraversare il confine a persone buone e laboriose" che cercano "un futuro migliore" per le loro famiglie.