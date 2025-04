Pasqua in Venezuela, folla immensa alla processione del Nazareno di San Paolo

Migliaia di fedeli hanno partecipato alla tradizionale processione del Nazareno di San Paolo, che parte dalla Basilica di Santa Teresa a Caracas, in Venezuela. Un'immagine di Gesù che porta una croce adornata con fiori intrecciati è stata trasportata sulle spalle da pochi eletti, vestiti con abiti viola brillante. Vestiti con abiti viola, molti erano a piedi nudi in segno di penitenza, accompagnando la statua a grandezza naturale di Gesù per le strade del centro della capitale. La processione, che risale al XVII secolo, è uno degli eventi religiosi più significativi del Paese.