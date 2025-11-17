Logo Tgcom24
Mondo
SPETTACOLO DI LUCI

Parigi si prepara al Natale

Le luminarie resteranno accese fino al 4 gennaio

17 Nov 2025 - 11:03
01:49 

E' già Natale a Parigi sugli Champs-Elysées. Le luminarie resteranno accese fino al 4 gennaio fino a mezzanotte, ad eccezione delle serate del 24 e del 31 dicembre, quando gli Champs-Elysées brilleranno per tutta la notte.

