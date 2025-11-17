Parigi, si illuminano gli Champs-Élysées: folla in festa

Parigi ha acceso ufficialmente le luci natalizie sugli Champs-Élysées davanti a migliaia di persone radunate lungo il celebre viale. La cerimonia ha trasformato la storica arteria in un percorso luminoso che segna l'inizio delle festività nella Capitale francese. All'evento erano presenti due bambini dell'associazione Les Petits Princes e la sindaca Anne Hidalgo, protagonisti dell'attivazione delle luminarie. Tra le autorità intervenute anche Marc-Antoine Jamet, presidente del comitato degli Champs-Élysées, e Myriam Batoni per Swarovski, partner dell'iniziativa. Il momento dell'accensione ha illuminato l'intero viale, regalando uno spettacolo scintillante che ha catturato l'entusiasmo della folla.