Parigi, i tassisti scendono in piazza contro le nuove tariffe: tensioni con la polizia

Centinaia di tassisti sono scesi in strada a Parigi per manifestare contro la recente revisione delle tariffe per il trasporto passeggeri. È la seconda protesta della settimana e il clima si è rapidamente acceso: la polizia è intervenuta utilizzando gas lacrimogeni per contenere le tensioni. I lavoratori contestano un sistema di tariffazione che ritengono penalizzante e poco sostenibile per la categoria.