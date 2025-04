Parigi, i messaggi di pace illuminano la Torre Eiffel

Un centinaio di persone si sono radunate davanti alla Torre Eiffel, con cartelli con messaggi per la pace, esponendo la parola "pace" in inglese, francese, ebraico e arabo sulla Lady di Ferro illuminata. Rispondendo all'appello del collettivo "Guerrières pour la paix", i partecipanti hanno tenuto cartelli con messaggi come "cessate il fuoco", "rilascio di ostaggi" e "ebrei e musulmani insieme" come parte di un'iniziativa per promuovere la pace in Medio Oriente.