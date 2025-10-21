Parigi, i figli di Sarkozy dal padre per la manifestazione di sostegno

I tre figli di Nicolas Sarkozy si sono recati a casa nell'ambito della manifestazione di sostegno all'ex presidente francese organizzata prima della sua incarcerazione. La famiglia di Sarkozy ha convocato una manifestazione di sostegno per il padre intorno alle 8.30, in modo da accompagnare l'uscita di Sarkozy da casa per recarsi al carcere de La Santé a Parigi. Uno dei figli, Louis Sarkozy, sui social ha lanciato l'appello a partecipare numerosi. Il 25 settembre il tribunale di Parigi ha condannato Sarkozy a 5 anni di reclusione. È stato riconosciuto colpevole di aver consapevolmente permesso ai suoi collaboratori Claude Guéant e Brice Hortefeux di incontrare in Libia un dignitario del regime di Muammar Gheddafi per discutere di un finanziamento occulto della sua campagna presidenziale del 2007. L'ex capo di Stato ha presentato ricorso e si dichiara innocente.