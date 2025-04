Un grande incendio è divampato lunedì in un centro di raccolta rifiuti nel 17esimo arrondissement di Parigi. Sul posto sono intervenuti circa 200 pompieri per domare le fiamme. La circolazione sul Boulevard peripherique, l'anello autostradale che circonda Parigi, e' stata interrotta nei due sensi. Una imponente colonna di fumo si è alzata dal sito in fiamme. L’incendio è stato domato verso la mezzanotte.