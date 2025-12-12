Parigi, Greenpeace "colora" di arancione la piazza dell'Arco di Trionfo

A Parigi, alcuni attivisti di Greenpeace hanno cosparso di vernice arancione la place de l'Etoile, su cui sorge l'Arco di Trionfo. Nel mirino della protesta i risultati dell'Accordo di Parigi sul Clima, di cui ricorrono i 10 anni dall'adozione, che secondo l'Ong sono troppo modesti. I militanti di Greenpeace erano accompagnati da quelli di altri movimenti ecologisti.