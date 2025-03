Parigi, al via il vertice dei volenterosi

Al via a Parigi il nuovo vertice dei Paesi "volenterosi" per l'Ucraina. Da Macron all'Eliseo 30 alleati di Kiev fra i quali l'Italia, rappresentata dalla presidente del Consiglio Meloni. Sul tavolo, la "finalizzazione" delle garanzie di sicurezza da offrire nel caso di un accordo di pace con la Russia. C'è anche il presidente ucraino Zelensky, già ricevuto ieri all'Eliseo, dove Macron ha annunciato ulteriori aiuti militari della Francia per 2 miliardi di euro. Tra i partecipanti il premier del Regno Unito Starmer, il cancelliere tedesco Scholz, il vicepresidente turco Yilmaz, il segretario generale della Nato Rutte, i vertici dell'Ue.