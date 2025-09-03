Parata della vittoria a Pechino, Xi mostra i muscoli

Xi Jinping sceglie un protocollo solenne per mandare il suo messaggio: "Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra. Nessuno potrà intimidirci, la Cina è inarrestabile", dice indossando la stessa iconica tunica dal collo stretto di Mao Zedong. Accanto a lui ci sono 26 capi di Stato, prevalentemente asiatici. Gli ospiti d'onore sono il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. E il capo del Cremlino coglie la vetrina della parata in piazza Tienanmen per tornare a parlare della guerra in Ucraina.