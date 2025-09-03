Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
OSPITE D'ONORE PUTIN

Parata della vittoria a Pechino, Xi mostra i muscoli

In piazza Tienanmen armi ipersoniche, droni marittimi e il nuovo missile balistico intercontinentale DF-61, in grado di trasportare testate nucleari

di Luca Pesante
03 Set 2025 - 12:37
01:27 

La parata in piazza Tienanmen vuole impressionare il mondo. Sfilano a Pechino per la Giornata della vittoria nella Seconda guerra mondiale le nuove armi che rendono il gigante asiatico una potenza militare globale, tra armi ipersoniche, droni marittimi e soprattutto il nuovo missile balistico intercontinentale DF-61, in grado di trasportare testate nucleari. 

Xi Jinping sceglie un protocollo solenne per mandare il suo messaggio: "Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra. Nessuno potrà intimidirci, la Cina è inarrestabile", dice indossando la stessa iconica tunica dal collo stretto di Mao Zedong. Accanto a lui ci sono 26 capi di Stato, prevalentemente asiatici. Gli ospiti d'onore sono il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. E il capo del Cremlino coglie la vetrina della parata in piazza Tienanmen per tornare a parlare della guerra in Ucraina.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri