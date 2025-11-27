Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
il pontefice in turchia

Papa Leone XIV ricevuto da Erdogan per un colloquio privato

L'incontro"al Palazzo presidenziale di Ankara

27 Nov 2025 - 14:58
02:57 

Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan al Palazzo presidenziale di Ankara, prima tappa del suo viaggio apostolico in Turchia e Libano. Dopo la cerimonia ufficiale di benvenuto, con gli onori militari e la presentazione delle delegazioni, i due leader si sono ritirati per un colloquio privato negli uffici presidenziali.

L'incontro, seguito con grande attenzione dai media turchi, rappresenta il primo confronto diretto tra il nuovo Pontefice e il capo dello Stato turco. Si tratta di un appuntamento considerato particolarmente significativo sia per il dialogo bilaterale sia per il contesto regionale, segnato da forti tensioni e da un ruolo crescente di Ankara nei dossier mediorientali.

papa leone xiv
erdogan
video evidenza