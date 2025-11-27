Papa Leone XIV ricevuto da Erdogan per un colloquio privato

Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan al Palazzo presidenziale di Ankara, prima tappa del suo viaggio apostolico in Turchia e Libano. Dopo la cerimonia ufficiale di benvenuto, con gli onori militari e la presentazione delle delegazioni, i due leader si sono ritirati per un colloquio privato negli uffici presidenziali.