Papa Leone XIV riceve il presidente di Timor Est: dialogo e scambio di doni

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il presidente della Repubblica Democratica di Timor Est, José Manuel Ramos-Horta. Dopo l'incontro privato, il capo di Stato si è intrattenuto anche con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, e con monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Durante i colloqui, definiti cordiali dalla Santa Sede, è stato sottolineato l'ottimo stato delle relazioni tra il Vaticano e Timor Est, insieme al ruolo significativo della Chiesa cattolica nella società timorese. Si è discusso anche di questioni economiche e sociali del Paese, nonché della recente adesione di Timor Est all'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean). Al termine dell'incontro, Papa Leone XIV e Ramos-Horta hanno dato vita a un momento di cordialità con lo scambio dei tradizionali doni, simbolo di amicizia e dialogo tra i due popoli.