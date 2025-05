Papa Leone XIV, la festa nel "suo" Perù

In Perù suonano le campane mentre in Piazza San Pietro la folla "latina" esplode davanti alle prime parole di Leone XIV in spagnolo. Papa Prevost è l'orgoglio di un intero Paese: il Perù lo sente "un po' suo" e le tv trasmettono senza sosta la fumata bianca. Ma la festa è soprattutto a Chiclayo, nel nord, al confine con l'Ecuador. La diocesi in cui il neo pontefice è stato vescovo per 8 anni lo ricorda con orgoglio. "Per noi è una gloria, soprattutto perché lo abbiamo conosciuto", è il primo commento dei suoi fedeli.