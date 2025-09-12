Papa Leone XIV abbraccia virtualmente Lampedusa: "Presto in visita"

Un saluto in dialetto -"O'scià" - per dire "grazie" a tutta la gente di Lampedusa che ha sempre aperto le braccia ai migranti che arrivano sulle sue coste. È Papa Leone XIV ad abbracciare virtualmente l'isola siciliana, con un videomessaggio per la presentazione della candidatura a Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco del progetto "Gesti di accoglienza". Ricordando il primo viaggio di Papa Francesco proprio a Lampedusa, annuncia, che il suo saluto è "oggi a distanza, ma spero presto in presenza, di persona". Ricordando il primo viaggio di Papa Francesco proprio a Lampedusa, annuncia, che il suo saluto è "oggi a distanza, ma spero presto in presenza, di persona". Il video del Papa è stato presentato da Filippo Mannino, sindaco delle Pelagie, come "una sorpresa", perché si legge tra le righe l'annuncio, o almeno il desiderio, di una possibile visita nell'isola siciliana.