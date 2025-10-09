Papa Leone, prima esortazione apostolica: "Dilexi te, ti ho amato"

Uno sguardo anche all'attualità: "Doppiamente povere sono le donne che soffrono situazioni di maltrattamento e violenza, spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti". Poi un appello a tutti i cristiani: "Non rinunciamo all'elemosina, gesto spesso disprezzato e ridicolizzato. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare dai poveri. Facciamo sentire - conclude Leone - una voce che svegli, che denunci, che si esponga, anche a costo di sembrare degli stupidi".