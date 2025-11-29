Papa Leone incontra a Istanbul il Patriarca Bartolomeo: "Nessuna violenza in nome di Dio"

"Rifiutiamo qualsiasi uso della religione e del Nome di Dio per giustificare la violenza. Crediamo che un autentico dialogo interreligioso, lungi dall'essere causa di sincretismo e confusione, sia essenziale per la convivenza di popoli appartenenti a tradizioni e culture diverse", si legge nella dichiarazione firmata a Istanbul dal Papa e dal Patriarca Bartolomeo. "Esortiamo tutti gli uomini e le donne di buona volontà a lavorare insieme per costruire un mondo più giusto e solidale e a prendersi cura del creato, che Dio ci ha affidato. Solo così la famiglia umana potrà superare l'indifferenza, il desiderio di dominio, l'avidità di profitto e la xenofobia", sottolineano.