Papa Leone incontra a Istanbul il Patriarca Bartolomeo: "Nessuna violenza in nome di Dio"

Momento di preghiera comune per il Pontefice e l'arcivescovo di Costantinopoli alla chiesa di San Giorgio
Nuova tappa del viaggio in Turchia di papa Leone XIV. Il Pontefice, dopo essersi recato per il pranzo presso la Delegazione apostolica di Istanbul, è giunto alla chiesa patriarcale di San Giorgio. Al suo arrivo è stato accolto dal patriarca Bartolomeo I. Insieme hanno accesso una candela prima di fare ingresso nella chiesa. Al termine del momento di preghiera e dopo aver salutato i presenti, il Papa e il Patriarca sono usciti dalla chiesa per recarsi nella sede del Patriarcato ecumenico per un incontro privato e tra le Delegazioni della Chiesa ortodossa e cattolica presenti in Turchia.
"Rifiutiamo qualsiasi uso della religione e del Nome di Dio per giustificare la violenza. Crediamo che un autentico dialogo interreligioso, lungi dall'essere causa di sincretismo e confusione, sia essenziale per la convivenza di popoli appartenenti a tradizioni e culture diverse", si legge nella dichiarazione firmata a Istanbul dal Papa e dal Patriarca Bartolomeo. "Esortiamo tutti gli uomini e le donne di buona volontà a lavorare insieme per costruire un mondo più giusto e solidale e a prendersi cura del creato, che Dio ci ha affidato. Solo così la famiglia umana potrà superare l'indifferenza, il desiderio di dominio, l'avidità di profitto e la xenofobia", sottolineano.