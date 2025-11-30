Papa Leone in Libano: "Donne e giovani fondamentali per la pace"

Per il Pontefice bisogna sensibilizzare la comunità internazionale perché la pace del Libano è parte integrante della stabilità regionale. Il Papa ha dedicato parole importanti al contributo femminile nella costruzione della pace. "Mi preme sottolineare il ruolo imprescindibile delle donne nel faticoso e paziente impegno per custodire e costruire la pace", ha detto Prevost, ricordando che "le donne hanno una specifica capacità di operare la pace, perché sanno custodire e sviluppare legami profondi con la vita e con le persone. Beate, dunque, le operatrici di pace e beati i giovani che restano o che ritornano, perché il Libano sia ancora una terra piena di vita".