a Castel Gandolfo

Papa Leone al concerto di Natale degli studenti della Scuola pontificia

Il pontefice nella palestra dell'istituto di"Castel Gandolfo ha assistito allo spettacolo preparato dai piccoli allievi

di Fabio Marchese Ragona
17 Dic 2025 - 13:22
01:30 

L'ospite speciale è arrivato in perfetto orario, i bambini e le bambine della Scuola Pontificia Paolo VI di Castel Gandolfo non vedevano l'ora di esibirsi davanti a papa Leone. L'undicesima edizione del concerto di Natale di questa scuola ai Castelli romani rimarrà nella memoria di allievi, insegnanti e genitori. Maglie bianche e jeans, i bimbi emozionati e sorridenti hanno cantato in varie lingue, alcuni hanno usato la lingua dei segni.

