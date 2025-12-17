Papa Leone al concerto di Natale degli studenti della Scuola pontificia

L'ospite speciale è arrivato in perfetto orario, i bambini e le bambine della Scuola Pontificia Paolo VI di Castel Gandolfo non vedevano l'ora di esibirsi davanti a papa Leone. L'undicesima edizione del concerto di Natale di questa scuola ai Castelli romani rimarrà nella memoria di allievi, insegnanti e genitori. Maglie bianche e jeans, i bimbi emozionati e sorridenti hanno cantato in varie lingue, alcuni hanno usato la lingua dei segni.